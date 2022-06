“In Lombardia per ora non si parla di razionamenti dell’acqua per uso civile. La situazione da questo punto di vista è sotto controllo”. Sono parole del goernatore lombardo Attilio Fontana che, a poche ore dal suo appello contro gli sprechi, torna a esprimersi sul tema siccità.

“Stiamo intervenendo per risolvere il problema degli usi agricoli – ha detto Fontana a Bruxelles dove si trovava per una serie di appuntamenti al Parlamento europeo – Ci stiamo lavorando da due mesi e abbiamo già posto in essere una serie di iniziative concordate col mondo dell’agricoltura, per esempio per rinviare alcune semine e consentire di abbassare il deflusso vitale e far alzare il livello dei laghi”.

“Bisogna ora capire – ha aggiunto – quelle che sono le differenti esigenze delle diverse regioni. Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, mi ha anticipato che affronterà anche questo tema”.