Ha fatto parecchio discutere nei giorni scorsi l’annunciata scelta del Piemonte di imporre lo stop alle auto diesel Euro 5. Una misura bloccata dall’ultimo Consiglio dei Ministri. E questa decisione è stata accolta con favore anche dalla giunta di Regione Lombardia.

Il documento prevede la facoltà per la Regione Lombardia, unitamente a Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna di attuare misure di limitazione della circolazione dei veicoli diesel euro 5 esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024 e in via obbligatoria solo a partire dal 1° ottobre 2025.

Secondo Palazzo Lombardia sono passagi da intraprendere in modo più graduale, accompagnandoli soprattutto con incentivi che diano una mano ad acquistare un nuovo veicolo così come avvenuto in passato e come sta avvenendo anche ora.

Infatti sono ancora disponibili 2 milioni di euro per il bando Rinnova Autovetture 2023 che chiuderà il prossimo 31 ottobre. Fino a ora le domande approvate (e quindi le nuove auto messe in circolazione) sono in tutto 4.744, 708 delle quali a Brescia.