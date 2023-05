Non c’è stato nulla da fare per un uomo di 33 anni che giovedì mattina ha perso la vita a Bagolino. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato travolto da un grosso tronco che stava tagliando lungo la via che unisce le località Cerreto e Riccomassimo, non distante dal confine fra Lombardia e Trentino Alto Adige. Un infortunio che può essere definito come incidente sul lavoro, l’ennesimo in questo 2023.

L’allarme è stato lanciato attorno alle 11.30. A nulla è valsa la corsa sul posto dei soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.

Sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso di Brescia, i Carabinieri di Salò e i Vigili del Fuoco. Ancora da stabilire quali siano state le cause del tragico incidente.