494 eventi che hanno calamitato 10.807 persone, nel 2023 gli appuntamenti organizzati erano stati 302 con 9.512 partecipanti. 42 iscritti, 5 in più rispetto a un anno fa e fra questi si contano ben 4 Comuni. Sono questi i numeri principali del 2024 della Strada del vino e dei sapori Colli dei Longobardi, tutti valori in positivo a cui si aggiungono relazioni importanti e obiettivi raggiunti.

Il bilancio della Strada è stato presentato oggi al ristorante “El Licinsì Kimoletri Zero” di Brescia dal presidente Flavio Bonardi, dal suo vice Luigi Bandera e del vicesindaco di Flero Elena Franceschini in rappresentanza dei territori appartenenti all’associazione.

“Il vino e i prodotti locali rappresentano sempre di più un volano per il nostro territorio, per questo nel 2024 abbiamo cercato di coinvolgere sempre più i produttori e gli Amministratori locali e regionali in una chiave di reale rete, convinti che occorre fare sistema per ottenere i migliori risultati – ha detto il presidente Flavio Bonardi – Cantine vitivinicole, i ristoranti, i caseifici, e altre realtà produttive, professionisti dell’ospitalità e centri di informazione gastronomica diventano protagonisti di un sistema territoriale in grado di motivare un viaggio; da qui siamo partiti per raggiungere obiettivi importanti per Colli dei Longobardi”.

Oltre alle rassegne ormani divenute canoniche, quali i cartelloni di eventi stagionali o la passeggiata alla scoperta del Montenetto, il 2024 è significato anche portare le eccellenze della Strada fuori confine. I vini e i sapori dei Colli sono infatti sbarcati all’Ambasciata italiana di Parigi a maggio, ma anche a Vancouver a novembre. E poi la conferma del Vinitaly di Verona per il secondo anno consecutivo e ben 68 incontri istituzionali.

“Mediante le azioni progettuali – conclude Bonardi – abbiamo voluto promuovere e consolidare la consapevolezza dei nostri caratteri identitari e culturali, poiché non è affatto scontato che i cittadini siano consapevoli del proprio patrimonio, né che tale consapevolezza si esplichi in azioni conservative o promozionali”.

Archiviato il 2024, sono molti i progetti per il 2025. Senza anticipare troppo, basti sapere che dopo Pasqua la città di Brescia diventerà la capitale delle Strade lombarde. Infatti il nostro territorio ospiterà la nuova edizione del Festival dei sapori di Lombardia che raggruppa 11 Strade del vino.