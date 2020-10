L’obiettivo è di provare a resistere ancora una settimana, provare a vedere se qualcosa migliora dal punto di vista dei dati e così scongiurare il lockdown attraverso le chiusure locali.

Sembra essere questa la linea stabilita dal governo e in particolare da Giuseppe Conte che ha ricordato come le misure siano state prese lo scorso 25 ottobre e quindi servono almeno 15 giorni per poter fare una valutazione degli effetti. Dunque a meno di impennate improvvise un nuovo Dpcm potrebbe arrivare il prossimo 8 novembre.

Questo non significa però che nel frattempo tutto resti così com’è oggi. Potranno infatti essere prese misure sartoriali su specifiche zone valutando contagi e – come ricordato già più volte negli ultimi giorni – dei ricoveri. Fondamentale è proprio la tenuta delle strutture sanitarie.

La volontà di Conte è quella di scongiurare uan serrata generale, una settimana di tempo per scoprire il destino del nostro paese e intanto lunedì dovrebbe arrivare la decisione finale sull’istituzione della zona rossa a Milano. Una misura di questo tipo potrebbe anche introdurre il divieto di entrare e uscire dalla Lombardia.