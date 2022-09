Una vetrina per DentroCasa Expo, un Fuori Salone per Brescia

Arredi, complementi, finiture, interior design, garden, wellness e sostenibilità. Mostre, food e tanto altro. È davvero ricco il programma della nona edizione di DentroCasa Expo, la fiera gestita da Events Factory Italy del Gruppo BolognaFiere, dedicata al design, all’arredamento, ai servizi per la casa e per chi è in cerca soluzioni customizzate ed esclusive.

Dopo il successo dello scorso anno, in questo 2022 la fiera ritorna il 5, 6 novembre e 12, 13 novembre. Ovviamente al Brixia Forum di via Caprera.

Legata al territorio e alla tradizione, la manifestazione propone una nuova iniziativa per la valorizzazione delle attività commerciali e per stimolare le doti e la creatività degli studenti: una sorta di “Fuori Salone” della durata di un mese (ottobre 2022) il cui scopo è connettere le realtà commerciali, il mondo dei giovani e i consumatori.

L’iniziativa, patrocinata e coordinata dal DUC Brescia – Distretto Urbano del Commercio e denominata “Una Vetrina per DentroCasa Expo’’, ha riscontrato l’interesse della Regione Lombardia che ha deciso di premiarlo con l’assegnazione del Bando DEMO – per promuovere e valorizzare il sistema creativo regionale del Design e della Moda quali fattori di attrattività del territorio.

Il progetto prevede il coinvolgimento dei giovani studenti che realizzeranno l’allestimento delle vetrine messe a disposizione dai singoli negozianti che sposeranno l’iniziativa.

Queste vetrine saranno postate sui social della manifestazione e saranno votate dagli utenti. Nascerà così una sorta di “challenge” per la creazione delle vetrine più originali. Le 6 vetrine che riceveranno il maggior numero di like saranno le vincitrici e i protagonisti del progetto, commercianti e studenti verranno premiati nei giorni di manifestazione.