Chiedo un preventivo via libera dei Pm di Milano per non ostacolarmi nell’acquisto a trattativa privata che ho deciso di promuovere in svizzera nel tentativo di non farmi scappare 350 mila dosi di vaccino contro l’influenza.

Non sarebbero queste le parole esatte ma la sostanza della missiva che lo staff legale del presidente Fontana avrebbe inviato ai Pm di Milano si.

Lo scrive oggi il Corriere della Sera identificando nei destinatari della lettera i Sostituti Procuratori che l’estate scorsa lo hanno indagato per l’ormai nota vicenda dei camici, prima acquistati dalla centrale acquisti della Regione e poi donati dall’azienda del cognato del presidente.

Gli avvocati del Governatore lombardo avrebbero quindi scritto ai Magistrati sottolineando come le inchieste in corso stiano paralizzando i funzionari regionali nell’acquisto dei vaccini antinfluenzali di cui la Lombardia è in fortissimo deficit.