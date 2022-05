Due nuovi casi positivi al vaiolo in Lombardia, dopo quello accertato poco più di 24 ore fa.



Il primo paziente e’ stato diagnosticato positivo dal S.Raffaele di Milano con il supporto dell’Asst Sacco, il secondo dall’ospedale di Verona.

Entrambi i casi sono riconducibili a cluster internazionali.

Entrambi i pazienti sono ora in isolamento presso il loro domicilio, sotto osservazione e in condizioni stabili non preoccupanti.