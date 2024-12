La Valle Camonica Digital Week torna per la sua terza edizione il 12 e 13 dicembre. Reduce dal successo di pubblico delle edizioni precedente, si presenta con tante novità e con un’edizione speciale.

La kermesse camuna dedicata all’innovazione, ideata da LIMES FARM e promossa da ASSOCAMUNA, si arricchisce nel 2024 della collaborazione importante di VISION ALPS: importante format B2B che fa tappa dal 2022 a Sondrio, Trento, Cortina, Belluno, Merano, Aosta, Bardonecchia e Milan e, grazie a ASSOCAMUNA, ora anche in Valle Camonica.



Quest’anno è stato scelto il comune di Cividate Camuno, presso gli spazi dell’Auditorium Don Bosco e quelli dell’HUB di LIMES.

Un programma ricco di interventi, dibattiti e tavoli di lavoro dedicati alla trasformazione digitale e sostenibile dell’ecosistema alpino.

L’evento rappresenta un punto di incontro tra istituzioni, aziende, esperti e comunità locali per discutere le sfide e le opportunità che il digitale offre ai territori montani.

LA SMART MOBILITY PER I TERRITORI MONTANI

Tema centrale di questa edizione è la SMART MOBILITY per i territori montani e i nuovi paradigmi tecnologici per l’innovazione del turismo. Intelligenza Artificiale, IoT, big data, sostenibilità, Intermodalità, noleggio on demand, car&bike sharing, smart road, nuove modalità di pagamento, veicoli autonomi, digital experience, turismo 5.0, sono solo alcuni dei temi e dei contenuti di altissimo livello

affrontati nei vari panel proposti dagli organizzatori.



Piu di 30 speaker, istituzioni, aziende e associazioni, per un evento unico in Provincia di Brescia, capace di portare sul territorio realtà mai ospitate prima, capaci di trasferire una visione del futuro della montagna e condividere best practice organizzative e tecnologiche peer chi vive nell’arco alpino e per i turisti che lo scelgono per le proprie vacanze.



La partecipazione è gratuita, ma visto il successo di pubblico della scorse edizioni e i posti limitati, è consigliabile iscriversi attraverso il sito ufficiale www.vallecamonicadigitalweek.com o tramite i profili social dove è anche possibile trovare il programma completo della manifestazione.



“La nuova edizione della VCDW rappresenta un’occasione imperdibile per aziende, professionisti ed enti locali che aspirano a essere protagonisti del cambiamento e del futuro del nostro territorio”, ha sottolineato Diego Zarneri, Direttore Generale Assocamuna e CEO di LIMES Farm. “L’obiettivo principale è promuovere la consapevolezza sull’importanza di rilanciare la Valle Camonica attraverso l’innovazione, creando una

rete solida di imprenditori e innovatori che, partendo dalla nostra realtà, sappiano estendere la propria visione all’intero arco alpino. Questa rete lavorerà in sinergia con le istituzioni, adottando una logica di sussidiarietà e Open Innovation. Il nostro impegno è facilitare il dialogo tra persone, pubblica amministrazione e operatori economici, scoprendo nuove opportunità di sviluppo per le aree interne e diventando un motore di cambiamento. In questo processo, ci ispiriamo a iniziative di successo sperimentate in altre regioni del mondo”.



“Particolare attenzione – sottolinea Zarneri – sarà rivolta alle opportunità offerte dalle tecnologie digitali per favorire la mobilità intelligente e un turismo innovativo nei territori montani. Il nostro obiettivo è migliorare accessibilità e servizi, contribuendo a costruire un ecosistema più competitivo, connesso e sostenibile”.



“La Valle Camonica Digital Week si propone come un laboratorio di idee e buone pratiche, coinvolgendo

speaker ed esperti che offriranno visioni strategiche e soluzioni concrete per disegnare un futuro

sostenibile per le aree montane. Vogliamo trasformare la Valle Camonica in un modello replicabile di

innovazione e crescita intelligente, un esempio virtuoso per altri territori”, conclude Zarneri.

Orgoglioso dell’evento il Presidente di Assocamuna, Giorgio Buzzi, “Siamo alla terza edizione di quello che è diventato un appuntamento importantissimo per il nostro territorio. Lo straordinario lavoro che LIMES FARM sta facendo quotidianamente in Valle Camonica, semina

innovazione e raccoglie collegamenti con tutti I territori montani. Le istituzioni hanno una grande e opportunità per farsi ispirare e raccogliere progettualità. Gli imprenditori possono invece aprire la mente verso scenari futuri e sviluppare competenze nuove. La valle deve saper abbracciare le nuove opportunità offerte da tecnologia e sostenibilità per rilanciare la propria identità come destinazione turistica, offrire ai

suoi abitanti nuovi servizi e competere con i grandi centri urbani e altri territori”.

L’evento ha ottenuto il patrocinio d Provincia di Brescia e Comunità Montana della Valle Camonica, BIM, Comune di Cividate Camuno, dell’Associazione Ingegneri Camuni dell’Associazione Blockchain Valle Camonica e Movida Terre Camune Magazine.



ORARI E INFO PRATICHE

La manifestazione inizia alle ore 9 del 12/12 con accoglienza, registrazione e saluti istituzionali.

La stampa è invitata all’apertura dei lavori.



SITO UFFCIALE: www.vallecamonicadigitalweek.com

PAGINA FB: https://www.facebook.com/vallecamonicadigitalweek