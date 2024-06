L’artigianato che si mixa con un buon mojito, in una “galleria d’arte” a cielo aperto, passeggiando tra le bancarelle gustandosi una salamina.

È il menù di “Via Veneto 2.0 la nuova era, come è stata ribattezzata. Una via Veneto in festa con negozi aperti, stand gastronomici, dj set, sfilate di moda, animazione e giochi per bambini. Una via Veneto che, dopo la riqualificazione vuole festeggiare la nuova dimensione, la nuova vivibilità dell’intera zona.

Un’energia travolgente fin dai preparativi nel tardo pomeriggio. Ed è festa fino a mezzanotte.

I PREPARATIVI, LE VOCI, L’ALLEGRIA IN VIA VENETO