A fronte di 48.746 tamponi effettuati in Lombardia, sono 11.218 i nuovi casi di covid emersi per un tasso di positività che si attesta al 23%.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 48.746, totale complessivo: 39.626.849

i nuovi casi positivi: 11.218

in terapia intensiva: 39 (+1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.573 (+30)

i decessi, totale complessivo: 41.185 (+15)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.437 di cui 1.256 a Milano città;

Bergamo: 1.066;

Brescia: 1.387;

Como: 625;

Cremona: 508;

Lecco: 343;

Lodi: 261;

Mantova: 590;

Monza e Brianza: 965;

Pavia: 742;

Sondrio: 122;

Varese: 1.069.