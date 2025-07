Partirà martedì 15 luglio e proseguirà fino al 4 agosto la “Festa della Valverde”, la storica Festa dell’Unità che da anni rappresenta il momento clou dell’estate democratica bresciana. Sede fissa a Botticino, in via del Marmo, la manifestazione si conferma anche per questa edizione la festa provinciale del Partito Democratico, con il coinvolgimento di tutti i circoli territoriali, dei Giovani Democratici e delle Donne Democratiche. Nella sua prima settimana sarà nuovamente parte delle feste regionali intinernti del Pd.

Nel corso di tre settimane si alterneranno concerti, incontri politici, presentazioni di libri, dibattiti, interviste e momenti di riflessione. Il segretario provinciale Michele Zanardi spiega la direzione della festa: “Quest’anno abbiamo cercato di costruire un palinsesto che rilanciasse i temi fondamentali per il paese – ha detto – Parleremo di scuola, lavoro, casa, impresa, cittadinanza e futuro della Lombardia, ma anche del possibile campo largo per un’alternativa di governo. Il tutto cercando di creare momenti comunitari, culturali e musicali che rafforzino il confronto”.

Una delle novità più evidenti è la collaborazione sempre più strutturata con la libreria “Tempi Nuovi”, che animerà lo spazio cultura con la presentazione di volumi di attualità politica, sociale e narrativa. Tra gli ospiti attesi Christian Raimo, Beatrice Salvioni, Pier Luigi Bersani, Benedetta Tobagi, Antonio Nicita, Enrico Giustacchini e molti altri.

Anche lo spazio dibattiti propone incontri di peso: l’europarlamentare Annalisa Corrado parlerà di transizione ecologica, Cecilia Strada affronterà il tema della cittadinanza, e il segretario regionale del PD Silvia Roggiani sarà ospite il 19 luglio. Domenica 20 luglio sarà invece dedicata all’inclusione con la presenza del consigliere regionale Davide Casati e degli assessori alle politiche sociali dei comuni di Botticino, Mazzano, Rezzato e Castenedolo.

Non mancheranno i momenti di intrattenimento: ogni sera sul palco centrale si alterneranno tribute band, dj set, concerti e spettacoli teatrali, in un calendario che va dalla Cisco Band agli Starship Collective, dalla Vascombricola alla Piccola Orchestra Apocrifa di Giorgio Cordini.

L’ingresso è gratuito. La festa, che ospita anche cucina, bar e spazi associativi, punta a essere uno dei punti di ritrovo più importanti dell’estate politica e popolare bresciana.

Il programmi