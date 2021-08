Un decreto che per le aziende agricole della Lombardia vale circa 48 milioni per gli investimenti. L’annuncio lo ha dato l’assessore regionale Fabio Rolfi che ha anche spiegato come questa misura integri i 151 milioni stanziati lo scorso marzo e finiti a 371 realtà rurali del territorio.

Si tratta dello scorrimento della graduatoria del 2020 che ha quindi visto l’approvazione dei progetti proposti da 175 imprese che potranno utlizzare la cifra a loro destinata per la realizzazione di opere e impianti o l’acquisto di nuove apparecchiature.

Non si tratta certo di una classifica, ma quando si parla di agricoltura Brescia è sempre ai primi posti. In questo caso è seconda con 28 aziende che in totale beneficeranno di supporti per 11.1 milioni di euro. Numeri più alti solo per Mantova con 54 industrie e 14.4 milioni.

“Investire significa innovare e l’innovazione è la chiave per la sostenibilità, sia economica che ambientale, dell’impresa agricola del presente e del futuro – ha dichiarato Rolfi – Queste risorse sono un incentivo per la redditività e la competitività della nostra agricoltura, settore strategico per l’economia lombarda”.