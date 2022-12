“Buon Natale Brescia” è il programma realizzato e promosso dal Comune di Brescia per aspettare e vivere il magico periodo del Natale con tante proposte adatte a tutti. Ma non solo, perché la Loggia ha organizzato anche degli eventi – sempre rispettando le norme anti pandemia da Covid-19 – per l’attesa del Capodanno.

Ecco gli appuntamenti in programma per venerdì 31 dicembre, la notte di San Silvestro:

Alle 21.30 al Chiostro San Salvatore

Concerto del ‘Nilza Costa Quartet’: un quartetto musicale per vivere un viaggio nel mondo della musica dell’Afro-Jazz con Samba e Blues. in caso di maltempo, si terrà nella Basilica di San Salvatore e coro delle monache.

L’ingresso sarà libero con prenotazione obbligatoria, entro il 30 dicembre alle 17, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Info e prenotazioni: santagiulia@bresciamusei.com

La prenotazione si considera valida ritirando il coupon presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia. Il Super Green Pass sarà richiesto.

Alle 21.30 al Teatro Romano

Concerto dei ‘Pulsar Ensemble’, gruppo composto da cinque musicisti con un set inusuale e variegato di batterie, percussioni intonate e non, sintetizzatori, campionatori e live electronics. In caso di maltempo lo spettacolo andrà in scena nella White Room del Museo di Santa Giulia.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria, entro il 30 dicembre alle 17, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Info e prenotazioni: santagiulia@bresciamusei.com

La prenotazione si considera valida ritirando il coupon presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia. Il Super Green Pass sarà richiesto.

Alle 21.30 al MO.CA.

Concerto degli Hell Spet Country Band, in collaborazione con Associazione Festa della Musica. La band propone un set coinvolgente con un beat frenetico e musica country. In caso di maltempo il concerto si terrà all’Auditorium San Barnaba.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, entro il 30 dicembre alle 17, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Info e prenotazioni: QUI.

Il Super Green Pass sarà richiesto.

Al 21.30 al Teatro Sociale

Al Teatro Sociale andrà in scena la rappresentazione ‘Romeo e Giulietta – L’amore è saltimbanco’, a cura di Centro Teatrale Bresciano.

Info e biglietti: biglietteria@centroteatralebresciano.it – oppure sul sito cliccando QUI.

Il Super Green Pass sarà richiesto.