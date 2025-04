Il territorio bresciano da oggi può contare su cinque nuovi bus elettrici di Arriva Italia destinati alla flotta urbana ed extraurbana e su un nuovo impianto di rifornimento per i mezzi a metano di Greenture S.p.A., società controllata da Snam, al servizio dei 110 veicoli a metano dedicati al trasporto pubblico locale. Alla presentazione ha preso parte anche l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente.

“Prosegue senza sosta il rinnovamento del parco autobus destinato al trasporto pubblico locale in Lombardia – ha detto Lucente – Una flotta sempre più green, innovativa e in grado di rispondere alle nuove esigenze di una mobilità interconnessa e sostenibile, accompagnata da un sistema infrastrutturale moderno ed efficiente, all’insegna di una neutralità tecnologica e mix energetico che sarà la nostra arma vincente. ”.

Entro il 2026 entreranno in servizio su tutto il territorio regionale, complessivamente circa 1.070 nuovi autobus. Di questi, circa 800 mezzi sono già circolanti.

“Siamo molto attenti alle esigenze di questo territorio – ha aggiunto con particolare riferimento a Brescia – Infatti, in questa prima parte di 2025 Regione Lombardia ha già riconosciuto al TPL bresciano oltre 3,2 milioni per mancati ricavi da Covid e le prime 4 mensilità per le aree svantaggiate”.