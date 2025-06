Nel 2024 la Lombardia ha superato quota 53,5 milioni di pernottamenti, segnando un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Il 67% dei turisti proviene dall’estero, segno di un interesse crescente anche fuori dai confini italiani.

In questo contesto, Regione Lombardia ha annunciato un nuovo bando da 15 milioni di euro per sostenere e migliorare l’offerta ricettiva. Il contributo, a fondo perduto, copre il 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 300mila euro per ciascun progetto.

Possono partecipare micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Lombardia, che gestiscono o intendono avviare strutture alberghiere (come hotel, alberghi diffusi, condhotel) o all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici).

Le domande si potranno presentare dal mezzogiorno del 21 luglio fino al mezzogiorno del 9 ottobre 2025.

Tra le spese finanziabili ci sono arredi, attrezzature, software, interventi edili e impiantistici, progettazione e spese generali. L’investimento minimo richiesto è di 80mila euro. I progetti dovranno essere completati entro 18 mesi dalla concessione del contributo, con la possibilità di proroga per altri 12 mesi.