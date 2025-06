Saranno le pedane del Trap Concaverde di Lonato del Garda a ospitare, dal 5 al 13 luglio, una delle più importanti competizioni internazionali di tiro a volo: la Coppa del Mondo Issf. L’evento, che coinvolgerà circa 560 atleti provenienti da 74 nazioni, rappresenta un appuntamento di primo piano nel calendario sportivo mondiale della disciplina.

La manifestazione è stata presentata a Milano nella sede di Regione Lombardia. All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, la vicepresidente della Federazione Italiana Tiro a Volo Emanuela Croce Bonomi, il presidente del Trap Concaverde Ivan Carella, il vicepresidente del Coni Lombardia Claudio Pedrazzini e l’atleta azzurro Luca Miotto.

Il Trap Concaverde, impianto che gode di riconoscimento internazionale per la qualità delle sue strutture, è già stato in passato sede di numerosi eventi di rilievo come Campionati Europei, Mondiali e precedenti edizioni della Coppa del Mondo. Anche quest’anno, la struttura di Lonato si prepara ad accogliere i migliori tiratori del panorama mondiale.

Il programma prevede giornate di gara e iniziative collaterali aperte al pubblico, in un contesto che unisce sport, territorio e dimensione internazionale. L’evento porterà nel Bresciano non solo atleti e delegazioni, ma anche appassionati e addetti ai lavori, con ricadute significative in termini di visibilità e presenza turistica.