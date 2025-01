Brescia Mobilità il progetto l’aveva già nel cassetto. Sarebbe dovuto essere l’up grade dell’attuale sistema di monitoraggio del traffico. “Ma oltre ad avere il progetto pronto – sottolinea Marco Medeghini, Direttore Generale di Brescia Mobilità – Brescia ha una infrastruttura di collegamenti, e fibra ottica tale da consentirle di installare rilevatori e telecamere in tempi brevi e ad un costo ben inferiore rispetto a città che non sono dotate di una simile rete di fibra ottica e collegamenti. Ed ecco perchè – rimarca Medeghini – vinciamo i progetti”.

I 2,5 milioni di contributo di Regione Lombardia coprono interamente il progetto presentato da Brescia Mobilità e Comune di Brescia – con i partner Agenzia del TPL di Brescia e Cluster Lombardo della Mobilità.

“Smart Mobility Data Driven” è un bando che prevede “solo investimenti” non studi, non progettazioni. Quelle devono già essere pronte. Ed è un bando che ha lo scopo di offrire ai cittadini soluzioni innovative nel settore della mobilità.

ECCO COSA È IL PROGETTO “BE SMILE”

“BE SMILE” è l’acronimo di Brescia Evoluted Smart Mobility system with Integrated data LakE. Vale a dire : un sistema innovativo per la gestione della mobilità

LA CREAZIONE DI UN NUOVO DATA HUB

L’innovativo processo di governo e gestione del sistema di mobilità cittadina passa attraverso la realizzazione e la strutturazione di un nuovo data hub condiviso come unico collettore, gestore, analizzatore ed erogatore dei dati relativi agli spostamenti, al fine di identificare ancor meglio, attraverso analisi integrate, le reali esigenze di spostamento dei cittadini e, pertanto, di progettare un sistema di mobilità integrata sempre più “responsive” e caratterizzato da maggiore economicità, efficacia ed efficienza.

Il data hub sarà inoltre in grado di interagire con l’infrastruttura del gemello digitale – l’archivio centralizzato del Comune di Brescia attualmente in fase di realizzazione e che – ha annunciato l’assessore Andrea Poli – verrà presentato in primavera (indicativamente entro giugno 2025).

Il Gemello Digitale consentirà di raccogliere, archiviare e gestire grandi quantità di dati provenienti da diverse fonti e sorgenti mettendoli a disposizione in modo aggregato ai cittadini e agli enti di ricerca – in modo da potenziare la quantità di informazioni gestite e la capacità di elaborazione.

CHE COSA FARÀ IL PROGETTO “BE SMILE “

Entrando nel dettaglio, il progetto BE SMILE prevede l’acquisto di: