È stato identificato e denunciato l’uomo ritenuto responsabile dell’abbandono illecito di circa 960 chilogrammi di guaine bituminose rinvenute lo scorso novembre in via Codignole, a Brescia.

L’individuazione è avvenuta al termine di un’indagine condotta dalla Polizia Locale, supportata dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

L’AVVIO DELL’INDAGINE DA UNA SEGNALAZIONE

L’attività investigativa ha preso avvio dopo una segnalazione giunta al Comando nel novembre 2025 relativa alla presenza di un ingente deposito incontrollato di rifiuti speciali a bordo strada. Gli agenti intervenuti sul posto hanno accertato la presenza delle guaine bituminose, per un peso complessivo di quasi una tonnellata, procedendo al sequestro del materiale. I rifiuti sono stati successivamente sottoposti a caratterizzazione da parte di ARPA Lombardia per verificarne natura e grado di pericolosità.

L’ESAME DEI FILMATI PER RISALIRE AL RESPONSABILE DELL’ABBANDONO

Le verifiche si sono quindi concentrate sulla ricostruzione della dinamica dell’abbandono. Dall’esame dei filmati è stato possibile risalire al veicolo utilizzato per il trasporto e lo scarico dei materiali, avvenuto in orario notturno. Ulteriori accertamenti hanno consentito agli investigatori di identificare l’autore materiale del gesto, ora denunciato per abbandono di rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo 152 del 2006, il cosiddetto Testo Unico Ambientale.

Oltre alle conseguenze penali, per il responsabile sono previste anche sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 18mila euro, oltre all’obbligo di provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti presso impianti autorizzati.