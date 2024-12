“Sono felice di condividere questa giornata di Festa con le nostre Socie e i nostri Soci. Per noi la Festa del Socio è l’appuntamento più importante dell’anno: possiamo incontrare chi ci sostiene e condivide con noi lo spirito e i valori del Credito Cooperativo, ovvero unione, sostegno reciproco, sviluppo delle comunità, promozione della cultura e tutela della salute delle persone. Vedere tanti Soci che ci sono vicini da 50, 60 e 70 anni è un grande orgoglio.”

Così Osvaldo Scalvenzi, Presidente della BCC Agrobresciano ha salutato soci e socie che questa mattina, come ogni anno, si sono ritrovati al Centro Fiera di Montichiari.

76 SOCI PREMIATI PER LA LORO “FEDELTÀ”

Sono oltre 7.300 persone che condividono valori e azioni di Agrobresciano e 76 di loro sono stati premiati per i loro anni di vicinanza alla Banca.

Scalvenzi ha ricordato tutte le attività principali che la Banca ha promosso nel corso dell’anno e gli eventi a cui ha partecipato.

Ospiti della giornata Elisa Chiaf, docente all’Università degli Studi di Brescia nel Dipartimento di Economia e Management, e Frate Giovanni Rinaldi, Segretario Generale Dell’Ordine Francescano Nord Italia. È stata l’occasione per una loro testimonianza e un messaggio di auguri a tutti i presenti.

Elisa Chiaf ha parlato dei “Principi cardine della cooperazione”, ricordando come le cooperative siano nate nell’800 da gruppi di persone che, volontariamente, si sono associate per creare condizioni di vita migliori, inspirati da principi di democrazia, sostegno e aiuto. Frate Rinaldi ha raccontato le attività dell’Ordine Francescano in generale e del Piccolo Coro dell’Antoniano, descrivendo come la forza dei volontari sia l’anima delle attività di carità verso i più bisognosi.

AGROBRESCIANOVITA ETS

La Festa del Socio 2024 è stata anche l’occasione per ricordare l’attività di AgrobrescianoVita ETS, l’Associazione Mutualistica di cui BCC Agrobresciano è socio fondatore e che offre agli iscritti agevolazioni in campo medico, sportivo, culturale e sociale.