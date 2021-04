Al via l’hub vaccinale in Fiera a Brescia. Da oggi operativo 7/7 dalle 8.00 alle 20.00

Che la “vaccinazione di massa” abbia inizio. È per certi versi una data storica, quella di oggi. L’apertura dell’Hub vaccinale alla Fiera di Brescia segna l’avvio di quella vaccinazione a tutti i cittadini da realizzare in pochi mesi.

12 le linee vaccinali, ovvero i box all’interno dei quali si somministrerà il vaccino, che, nelle intenzioni di Regione Lombardia e Asst Spedali Civili che gestisce la struttura., diventeranno 48 entro la fine di aprile.

Il centro in questa prima fase, in cui i vaccini disponibili non permettono ancora una vaccinazione di massa, sarà aperto dalle 8.00 alle 20.00 ma, verosimilmente, con l’arrivo del vaccino di Johnson&Johnson potrà arrivare ad un orario H24.

Regione Lombardia lo ha definito potenzialmente, quando lavorerà a pieno regime, come “uno degli Hub più grandi d’Europa”. Stiamo parlando del centro per la vaccinazione massiva del Brixia Forum che proprio da questa mattina è attivo sul nostro territorio.

“Questo centro enorme si aggiunge agli altri già esistenti a Brescia – ha detto il direttore generale dell’Asst Spedali Civili Massimo lombardo – abbiamo allestito 16 linee che potenzialmente può tranquillamente arrivare a 2.500 somministrazioni al giorno. Ne stiamo allestendo il questo spazio altri tre per arrivare a immaginare dalle 10mila alle 12mila vaccinazioni al giorno”.

L’hub, stante anche la sua dimensione non indifferente, è stato organizzato in modo da ridurre al minimo errori e confusione. Sono presenti diverse zone separate fra ad esempio accoglienza, anamnesi, attesa dell’inoculazione e zona rossa dove attendere 15 minuti dopo la vaccinazione. Anche i tre vaccini attualmente disponibili sono stati identificati con un colore (giallo per Moderna, rosa per AstraZeneca e azzurro per Pfizer).

Questi colori saranno abbinati a dei braccialetti che le persona da vaccinare indosseranno così da rendere subito chiaro al personale quale sia il siero scelto per ognuno dal medico in base alle valutazioni fatte in fase di anamnesi.