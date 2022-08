Manca sempre meno alla scadenza per consegnare le liste in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Fino alla fine non possiamo che attenderci sorprese, ma in maniera più o meno trasversale iniziano a profilarsi i nomi dei vari schieramenti. Anche per quanto riguarda i politici bresciani.

La Lega, per quanto riguarda l’uninominale, ha optato per le conferme. Per la Camera infatti il carroccio ha deciso di puntare dulla deputata uscente e consigliere comunale di Brescia Simona Bordonali. Stesso ragionamento al Senato dove si ripresenta l’ex segretario provinciale del partito Stefano Borghesi. La Bordonali correrà nell’uninominale di Lumezzane, o delle valli, mentre Borghesi nell’unico collegio di Brescia per il Senato.

Ampliando lo sguardo a tutta la Lombardia gli altri candidati alla Camera nei collegi uninominali sono Laura Ravetto, Andrea Crippa, Stefano Candiani, Nicola Molteni, Giancarlo Giorgetti, Rebecca Frassini, Silvana Comaroli e Andrea Dara. Al Senato invece Massimiliano Romeo (Varese), Maria Cristina Cantù (Milano), Gian Marco Centinaio (Pavia) e Daisy Pirovano (Bergamo).