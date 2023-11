Si prospetta un anno da record per il Vittoriale degli Italiani che si avvia a raggiungere, entro l’anno, 300mila presenze. Dall’inizio del 2023 sono infatti 268.882 gli ingressi registrati nella cittadella monumentale voluta da Gabriele d’Annunzio, un dato(aggiornato al 9 novembre) già superiore al totale delle visite di tutto il 2022, quando furono 267.000.

“Il Vittoriale si conferma una della realtà museali più virtuose e un fiore all’occhiello del patrimonio artistico lombardo – ha commentato l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso – Il dato eclatante sui visitatori testimonia anche la grande attrattività della Lombardia nell’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura”.

Negli ultimi anni Regione Lombardia ha pesantemente investito sul Vittoriale con lo stanziamento di oltre un miolione di euro per diverse opere, la più onerosa delle quali è stata la riqualificazione del Parlaggio che è stato anche ricoperto come previsto in origine con marmo rosso di Verona.

Questo 2023 dei record si chiuderà con una grande festa il 30 dicembre, quando sarà inaugurata l’ultima mostra dell’anno dedicata ai gioielli di Umberto Mastroianni.