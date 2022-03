Area Fiera, in Regione per il calendario 2022

Cosmogarden, Cosmodonna, FusaExpo.



È il menù di Area Fiera, l’azienda bresciana guidata da Mauro Grandi, per il 2022, presentato a Milano, al Pirellone, sede del Consiglio Regionale della Lombardia

Trasferta milanese per tre eventi in programma al Brixia Forum, la Fiera di Brescia, ma che hanno tutte le caratteristiche per essere tre appuntamenti destinati a varcare le soglie bresciane e regionali fino ad arrivare a quelle nazionali.

Il mondo del giardinaggio, della Donna, nel primo e unico evento in Italia, e delle aziende sono pronti ad andare in scena