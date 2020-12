Arriva l’inverno: allerta neve per domani

Arriva l’inverno, quello vero. Da domani un’ondata di maltempo colpirà l’Italia e anche la Lombardia, previste alcune nevicate che però dovrebbero risparmiare almeno in parte la pianura bresciana. Attenzione però alle zone montuose e alle valli: allerta gialla in Valcamonica e sulle prealpi bresciane.

La situazione ha spinto la Protezione civile di Regione Lombardia a diramare un’allerta neve per domani. Sono infatti previste deboli precipitazioni possibili su tutta la regione con quantitativi via via crescenti da nord verso sud fino

a localmente moderati (>20 mm) su Appennino e zone al confine con l’Emilia.

A causa delle basse temperature le precipitazioni potrebbero essere a carattere nevoso fino a quote basse, con maggior probabilità sui settori meridionali della regione. Si evidenzia in generale elevata incertezza per quanto riguarda l’eventuale accumulo al suolo di neve alle quote più basse.