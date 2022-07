“Subito i militari dell’Esercito nelle stazioni e sui treni della Lombardia. E in particolare su quelli di Trenord”. La richiesta è di Regione Lombardia per voce dell’assessore regionale De Corato, che rinnova l’appello al Governo dopo i nuovi e recenti episodi di violenza sui convogli di Trenord a Corte Franca e nel milanese.

Secondo la Regione non è sufficiente l’organico della Polfer, così come l’impegno delle singole Polizia locali nelle varie stazioni. Perciò la richiesta perentoria per porre fine a quello che viene definito come “un fenomeno che va ben oltre l’ordinaria amministrazione”.

Misure speciali che – vista anche l’attuale situazione romana – non sarà sicuramente semplice da rendere effettiva nel breve termine.