Erano da poco passate le 6 questa mattina quando due giovani, a piedi, si sono avvicinati al centro di via Morelli e in pochi istanti hanno lanciato le due bottiglie incendiarie e sono subito fuggiti.

Una, per fortuna non ha nemmeno colpito la struttura e si è fermata qualche metro prima, nel piazzale. L’altra ha colpito uno dei tendoni in una zona adibita al personale e non alle vaccinazioni. Ma per fortuna le fiamme, sono state contenute dal tipo di materiale, ignifugo, con cui è realizzata la struttura ed ha provocato un danno limitato.



Questa colpita dalla bottiglia incendiaria non è una zona adibita alle vaccinazioni e quindi all’interno non erano conservati i vaccini.

Immediatamente è scattato l’allarme ai vigili del fuoco che in pochi minuti sono arrivati sul posto seguiti dagli agenti del Reparto Scientifica dei Carabinieri che con la massima celerità hanno svolto il sopralluogo per consentire alla struttura di lavorare e proseguire con le vaccinazioni.

La rapidità con la quale sono state eseguite tutte le operazioni di indagine ha limitato ad una mezz’ora il ritardo accumulato dal centro nella somministrazione dei vaccini