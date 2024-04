Bagolino potrebbe entrare a far parte dei borghi più belli d’Italia. Il paese della provincia bresciana è in corsa per ricevere questo riconoscimento dal 2022. Ora l’Associazione nazionale che raggruppa i Borghi più Belli d’Italia lo ha selezionato e quindi si passerà alla fase successiva con la verifica sul campo.

Il borgo millenario di Bagolino, che ai bresciani è già più che noto, potrebbe quindi entrare nell’ambito novero che rappresenta anche un’importante vetrina dal punto di vista turistico. Attualmente, la provincia di Brescia conta già cinque Comuni all’interno di questo club: Bienno, Monte Isola, Gardone Riviera e Tremosine.

“Bagolino è un borgo medievale con un fascino indiscusso che esprime tutte le migliori caratteristiche del Lombardia Style – ha detto soddisfatta l’assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali – Presenta inoltre paesaggi mozzafiato ed è terra della tradizione gastronomica del formaggio Bagòss”.