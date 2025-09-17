Regione Lombardia ha pubblicato l’avviso per sostenere bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk. Il bando, attivo dall’1 al 15 ottobre 2025 sulla piattaforma regionale, mette a disposizione 750mila euro a fondo perduto per finanziare attività culturali, concerti, corsi, acquisto di strumenti e divise.

Il provvedimento, promosso dall’assessorato alla Cultura e gestito in collaborazione con ANCI Lombardia, è stato reso possibile grazie a una legge approvata lo scorso aprile.

“Le bande e i cori sono una presenza insostituibile nei paesi e nelle città lombarde: tramandano tradizioni, formano i giovani, creano comunità – dichiara il consigliere regionale della Lega Floriano Massardi, promotore della legge – Con questo avviso Regione Lombardia dà un aiuto concreto a chi, con passione e volontariato, tiene viva la nostra cultura e la nostra identità”.

Massardi conclude sottolineando l’impegno politico: “Continueremo a sostenere la musica amatoriale, le bande, i cori e le fanfare: realtà che rappresentano le radici della Lombardia e che meritano di crescere e diffondersi, rafforzando il senso di appartenenza e coesione delle nostre comunità”.