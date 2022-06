Vacanze finite, inizia la nuova stagione del Brescia Calcio. Come da protocollo e da tradizione si parte con le visite mediche per i tesserati che si stanno recando al Panathleticon di via Aldo Moro proprio in questi giorni.

Mercoledì la prima tranche con un buon numero di giocatori e tecnici. Dalla mattinata si sono presentati Adorni, Cistana, Moreo, Mangraviti, Papetti, Andreoli, Capoferri e Olzer. In buona sotanza le conferme di casa Brescia, lo zoccolo duro della squadra che sarà mantenuto anche per la prossima stagione.









Si proseguirà con le visite anche giovedì e venerdì. Proprio giovedì è atteso in città anche il nuovo allenatore della rondinelle Pep Clotet che sarà presentato ufficialmente nel pomeriggio a Torbole.

Il passo successivo sarà poi il ritiro al via il 2 luglio a Ronzone in Val di Non. La squadra resterà in Trentino fino al 16 e in questo periodo tasterà il livello di preparazione con due amichevoli: sabato 9 luglio 2022 alle 17.30 contro l’Alta Anaunia e venerdì 15 luglio 2022 allo stesso orario contro la Settaurense.