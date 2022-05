“L’obiettivo è quello di offrire a cittadini, visitatori e turisti – nella stagione che più di ogni altra invita a trascorrere un po’ di tempo insieme all’aperto – occasioni di svago, di socialità, di conoscenza e di riflessione”.

È questo il filo conduttore dell’estate di Brescia pronta a regalare un palinsesto di appuntamenti che da giugno a settembre porteranno in scena musica, teatro, cinema, reading, conferenze, danza.

Spettacoli e proposte per ogni gusto e per ogni genere di pubblico, spesso a ingresso gratuito.

Location principale (ma non unica) il suggestivo Cortile del Broletto, allestito a cura del Comune per accogliere in sicurezza e comodamente seduto il pubblico e per offrire un palcoscenico e spazi di servizio a disposizione delle diverse compagnie/associazioni.

In caso di maltempo, tutti gli spettacoli previsti in Broletto si terranno all’Auditorium San Barnaba.

Oltre all’appuntamento quotidiano con il cinema all’aperto, il palinsesto mette in fila più di 50 eventi serali, e a volte anche pomeridiani, frutto della creatività e della professionalità delle molte realtà che costituiscono il tessuto culturale di Brescia e del territorio e che contribuiscono ad animare, assieme agli esercizi commerciali, una città che torna giorno dopo giorno ad essere sempre più viva, accogliente e attrattiva. Una città sempre più pronta ad essere Capitale Italiana della Cultura.

ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Dall’8 al 12 giugno – Teatro Arcobaleno (via Manara 23) – ore 21.00

OVER THE RAINBOW – AREA SOMEBODY | a cura di Somebody Teatro

Dopo più di due anni di assenza, Somebody Teatro torna in palcoscenico con cinque serate di musica (Lost in blue e Ahritmika), teatro (Un caso inconcepibile e Da qui si doveva cominciare) e danza (In linea – About people – If).

Ingresso: 5 euro. Info e prenotazioni: 3393818207 – prenotazioni@somebodyteatro.it

FESTA DELL’OPERA, 10 e 11 giugno a cura di Fondazione Teatro Grande

La Festa dell’Opera torna a incantare Brescia sabato 11 giugno, dall’alba a mezzanotte con oltre 40 appuntamenti diffusi in tutta la città e una anteprima che si terrà venerdì 10. La grande kermesse dedicata all’Opera ritorna a sorprendere il pubblico anche nei vasti spazi urbani delle piazze e delle strade, nei cortili privati, in alcuni luoghi del sociale e in nuovi contesti che per la prima volta accoglieranno i suoni e i colori dell’Opera nelle sue innumerevoli sfaccettature.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Info e prenotazioni: www.teatrogrande.it

MARENZIO PLAYS | a cura di Conservatorio Luca Marenzio

17 giugno; 18, 19 e 20 luglio Cortile del Broletto, ore 21.00



Quattro appuntamenti del cartellone musicale con cui il conservatorio di Brescia presenta al pubblico le produzioni artistiche di docenti e allievi. Le date accoglieranno, rispettivamente, l’ensemble di musica Pop, l’ensemble di ottoni, l’orchestra di fiati e l’orchestra di mandolini.

Ingresso gratuito. Info: www.consbs.it

RECOVERY THEATRE | a cura di Ass. Culturale ContaminAzioni

18 giugno, 3 luglio, 4 settembre – Cortile del Broletto, ore 21.00

Tre serate con il teatro che fa star bene, tra commedie spassose e travolgenti (Attenti al gorilla!), personaggi in bilico in un mondo che non ha più nulla di politicamente corretto (Vediamo che succede) e un allegro viaggio fra le macerie della nostra bellissima provincia guidati da un bio-rapper (Ecco i mostri).

Ingresso: 12 euro (ridotto 10). Info e prenotazioni: www.contaminazioni.net

L’EDEN D’ESTATE. Cinema al Museo dal 18 giugno all’11 settembre

Parco del Viridarium – Museo di Santa Giulia

La stagione estiva del cinema Nuovo Eden, nella suggestiva cornice del Viridarium del Museo di Santa Giulia. Tutte le sere, l’appuntamento con il meglio del cinema a Brescia.

BANDA CITTADINA DI ISEO – 19 giugno – Cortile del Broletto

Un concerto della Banda Cittadina di Iseo, diretta dal Maestro Costanzo Manza, dedicato alla musica lirica, sulle ali di celebri arie interpretate dal soprano Barbara Fasol e dal tenore Andrea Bragiotto. Presenta la serata Franca Cerveni.

Ingresso gratuito

FESTA DELLA MUSICA – 25 giugno –

a cura di Associazione festa della musica Brescia

Festa della Musica Brescia torna finalmente, dopo i due anni di restrizioni covid, a riempire le strade, le piazze e tantissimi luoghi della città con le note di ogni genere musicale. Nessuno steccato, nessuna distinzione fra professionisti e dilettanti, fra grandi e piccini, fra uomini e donne: solo tanti palchi e tanta voglia di fare e ascoltare musica insieme.

28 e 29 giugno; 1 e 2 luglio

Cortile del Broletto, ore 21.30

BARFLY – 28 e 29 giugno; 1 e 2 luglio Cortile del Broletto, ore 21.30

a cura di Teatro 19

La dodicesima edizione della rassegna teatrale “fuori luogo” presenta quattro serate di teatro contemporaneo: Fu ferita, assemblea di quartiere (di Teatro 19, 28 giugno); Terra di rosa (di Tiziana Vaccaro, 29 giugno); Storie migranti (di exvUoto Teatro, 1 luglio); Pinocchio ready made (di DelleAli Teatro, 2 luglio).

Ingresso gratuito; info: www.teatro19.com

Festival JAZZ ON THE ROAD | a cura di Ass. Jazz on the road

7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 luglio – Teatro Romano e altri luoghi

Festival di lunga tradizione e di alto profilo che si articola fra città e centri lacustri, Jazz on the Road si sviluppa quest’anno in più sedi cittadine, a partire da quella straordinaria del Teatro Romano (9, 10, 16 e 17 luglio; in Auditorium Santa Giulia in caso di maltempo) con nomi di primario rilievo. Il festival dà spazio anche a formazioni emergenti e tocca luoghi fondamentali della vita culturale e sociale, come le biblioteche (UAU e Ghetti).

Info e biglietti: www.jazzontheroad.net

AREA – 7 e 8 luglio – Cortile del Broletto ore 21.00 –

a cura di Somebody Teatro

Seconda edizione del progetto che sperimenta una programmazione diffusa sul territorio partendo dal quartiere del Carmine, sede dell’associazione culturale. Azioni teatrali, artistiche, musicali, educative, ma anche collaborazioni con luoghi e istituzioni per tracciare linee geografiche fuori norma.

Ingresso gratuito

OPEN UP 13, 14, 16, 17 luglio – Broletto e altri luoghi

Il festival della città aperta alle differenze | a cura di Fabbrica Sociale del Teatro, Alilò futuro anteriore, Donne di Cuori, Famiglie arcobaleno, Amnesty International, Ciurma Pastafariana, CFS Coordinamento Formazione Scuole.

La città s-confinata. Contamin-Azioni di cura: è questo il sottotitolo della X edizione del festival che ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare un vasto pubblico sulle tematiche della violenza e discriminazione di genere. Il programma di quest’anno si svilupperà in diversi luoghi (Broletto, Arena del Museo di Santa Giulia, Salone Ponti c/o Unione Italiana Ciechi) e si articolerà in diversi appuntamenti, sia pomeridiani che serali: performance teatrali, concerti, presentazioni di libri, conferenze. Tanti linguaggi diversi per offrire stimoli di riflessione e abbattere barriere.

Info, biglietti e prenotazioni: www.openupfest.it

LA STRADA SHORT | a cura di Claps

17, 22, 23, 24 luglio – Broletto e centro storico

Per il quindicesimo anno, il progetto La Strada rende Brescia una finestra aperta su circo contemporaneo, danza, musica e teatro urbano a livello internazionale, durante l’estate in città. Quest’anno Circuito CLAPS proporrà quattro serate presso il cortile del Broletto ma con un’apertura nel pomeriggio di domenica 24 agli spazi del centro storico (Largo Formentone, Piazza Paolo VI, Piazzetta Vescovado, Piazza S. Alessandro e la piazzetta adiacente la Chiesa del Carmine). Gli appuntamenti sono pensati per tutta la famiglia e le performance sono incentrate su tantissime discipline diverse. Si spazierà dalla clownerie all’acrobatica, dalla musica alla danza urbana, con compagnie italiane e europee.

Ingresso agli spettacoli in Broletto: euro 5; info e prenotazioni: www.claps.lombardia.it

ANNIVERSARI LETTERARI | a cura di Cieli Vibranti

28 e 30 luglio – 2 e 7 agosto – Broletto ore 21.00

Quattro capolavori della letteratura italiana festeggiati attraverso la lettura di un attore e le note di un musicista: Dino Buzzati, Il deserto dei tartari, con Matteo Baronchelli e Giovanni Colombo, pianoforte); Umberto Eco, Secondo diario minimo, con Luciano Bertoli e Matteo Benedetti, flauto; Giovani Verga, Storia di una capinera, con Giuseppina Turra e Daniela Savoldi, violoncello; Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari, con Antonio Palazzo e Alessandro Adami, voce e chitarra.

SAN ROCCO IN MUSICA | a cura di Pro Loco Bagolino

4 agosto – Broletto ore 21.00 – Ingresso Gratuito

Il festival San Rocco in Musica prende nome dalla suggestiva cornice della omonima chiesa di Bagolino che lo ospita, un gioiello sia per rilevanza storica e artistica (l’abside è ricoperto da affreschi di Pietro da Cemmo), sia dal punto di vista acustico. Giunta alla quarta edizione, la rassegna, che punta a dare visibilità alla maggior varietà possibile quanto a generi e strumenti musicali, apre per la prima volta in città il proprio calendario estivo. A Brescia esordirà in prima assoluta il nuovo progetto del violinista e compositore bresciano Daniele Richiedei, un settetto dalla suggestiva line-up – violino e viola, voce e chitarra acustica, contrabbasso, tromba, marimba e percussioni, chitarra classica e violoncello – che allinea, accanto al leader, nomi quali Peo Alfonsi, Salvatore Maiore, Fulvio Sigurtà, Olmo Chittò, Simona Severini e Giulio Corini.

FERRAGOSTO AI MUSEI dal 9 al 21 agosto Ingresso gratuito

Dal 9 al 21 agosto si rinnova l’omaggio ai cittadini bresciani per scoprire e godere delle meraviglie del patrimonio artistico nelle due settimane a ridosso della pausa agostana. L’iniziativa prevede l’ingresso gratuito in tutti i Musei Civici e si rivolge in particolare ai residenti di Brescia e a coloro che sono nati in città

FESTIVAL ESPERANTO dal 21 al 26 agosto – Broletto

Brescia è lieta di ospitare quest’anno l’89° Congresso Italiano di Esperanto. Il nutrito programma messo in campo dalla locale sezione della Federazione Esperantista Italiana vede – oltre a corsi, seminari, dibattiti e conferenze – un cartellone di concerti e di spettacoli teatrali, tra i quali il concerti di jOmO, Piero Nissim, Kim e Radio Mondo, Luigi Fraccaroli, e gli spettacoli di Mario Migliucci e Chiara Raggi.

Ingresso gratuito. Info: www.kongreso.esperanto.it

OPEN THEATRE FESTIVAL | a cura di Minima Teatro

dal 31 agosto al 4 settembre – Arena Parco Castelli

Terza edizione per l’appuntamento teatrale open air che porta all’Arena Castelli una delle tradizioni più amate del mondo british, dove l’appuntamento con il teatro diventa vero momento di condivisione e socializzazione, tra una chiacchera e qualcosa da stuzzicare.

Gli spettacoli in cartellone andranno dal teatro classico con “La Locandiera”, all’avanguardia con “Cechov: serata in tre atti” fino ad un momento per le famiglie con “Peter (Pan)”.

Il tema di quest’anno è quello della “leggerezza” che si unirà al clima di convivialità e contatto umano che, da sempre, caratterizza il festival.

Info e biglietti: www.minimateatro.it

ETNO-TRACCE | a cura di Associazione Alchechengi

10 settembre – Cortile del Broletto, ore 21.00

Il festival di world music attivo dal 2019 nel territorio della Franciacorta porta per la prima volta in città un appuntamento del suo cartellone. Nell’occasione, sul palco del Broletto si esibirà l’Yiddish Quartet di Marco Tiraboschi, che oltre al leader, alla chitarra e oud, schiera Angelo Baselli al clarinetto, Oksana Ivasyuk al violino e Alfredo Savoldelli al contrabbasso, e nel quale la tradizione occidentale si fonde con il suono della Grecia, della Romania, dell’Ungheria e della Turchia, sino al klezmer degli Stati Uniti.

Info e biglietti: www.etnotracce.it

E se non bastasse, l’estate di Brescia è anche:

• E…state con il CTB: dal 13 giugno al 13 luglio, 27 appuntamenti con il teatro per grandi e piccini.

• La stagione estiva di Fondazione Brescia Musei: mostre, eventi, laboratori, visite e molto altro per riscoprire ogni volta sotto una nuova prospettiva la ricchezza dei nostri musei

• Gli appuntamenti di giugno e luglio di Fondazione Teatro Grande, fra eventi speciali, musica e danza, dalle sale del Grande al Teatro Romano.

• We Love Castello: tutto il fascino e la versatilità del Castello per una estate ricca di cultura, sport, esperienze culinarie, intrattenimento e molto altro ancora.