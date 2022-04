34° giornata di campionato. Il Brescia di Corini deve vincere contro un Parma, quello dell’ex Iachini, lanciatissimo. Assente Cistana gioca Mangraviti, unico cambio nelle rondinelle. Occasione per il Brescia di accorciare in classifica.

BRESCIA (4-3-1-2) Joronen; Sabelli, Adorni, Mangraviti, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Proia; Lèris; Moreo, Ayè. In panchina: Andrenacci, Perilli, Papetti, Karacic, Huard, Behrami, Bertagnoli, Jagiello, Tramoni, Bianchi, Bajic. Allenatore: Corini

PARMA (3-4-1-2) Turk; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Juric, Bernabé, Man; Brunetta; Tutino, Pandev. In panchina: Rossi, Sohm, Zagaritis, Camara, Coulibaly, Traore, Valenti, Bonny, Circati, Correia, Simy, Oosterwolde. Allenatore: Iachini.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria

Cronaca:

Primo tempo con poche emozioni. Un palo di Leris al 20′ ma poco altro. Parma guardingo ma ben disposto in campo da Iachini. La ripresa si apriva con una conclusione di Tutino ben intercettata da Joronen. Altra occasione clamorosa per il Parma con Brunetta che, tutto solo, fortunatamente mandava a lato. Al 18′ il gol del vantaggio del Brescia: azione di Sabelli, assist di Bisoli e botta sotto la traversa di Moreo per l’esplosione de 6000 del Rigamonti. Biancazzurri a 61 punti, a 2 lunghezze dalla promozione diretta. E il lunedì di Pasquetta grande sfida a Monza.