Sarà in diretta Facebook, web e tv su Primocanale, l’amichevole Brescia – Sampdoria, stasera alle 18.00 al Rigamonti di Mompiano.

C’è grande attesa per una delle “amichevoli di lusso” con il quale le Rondinelle testeranno la propria preparazione dopo le due settimane di ritiro.

La partita è visibile in esclusiva, sulle piattaforme digitali di Primocanale: pagina Facebook, sul sito internet www.primocanale.it e in Tv, ma solo in Liguria sul Canale 10