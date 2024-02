Nuovo super annuncio per l’edizione 2024 del Brescia Summer Music. Dopo Emma che sarà in città il prossimo 3 luglio, oggi l’organizzatore Cipiesse ha ufficializzato il concerto dei La Sad. Il trio che vede al suo interno anche il bresciano Theø, al secolo Matteo Botticini, in questi giorni si sta guadagnando la fama grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo.

L’appuntamento bresciano è per venerdì 12 luglio all’Arena di Campo Marte, con inizio alle 21. I biglietti sono già disponibili online al prezzo di 25 euro su Vivaticket e TicketOne.

Con un’attitudine punk, chitarre distorte e testi immediati, La Sad si fa portavoce delle difficoltà di un’intera generazione e dell’importanza di imparare dagli errori e di rialzarsi, con uno sguardo di speranza verso il futuro. Sull’onda di una fortunata estate, che ha visto il trio impegnato sui palchi di tutta Italia, e dopo l’esordio al Festival di Sanremo con AUTODISTRUTTIVO, La Sad torna in tour.

La Sad, trio formato da Theø, Plant e Fiks, nasce nel 2020 dall’incontro dei tre artisti, che decidono di unire i loro percorsi musicali per creare un nuovo collettivo, caratterizzato da sonorità e immaginario punk in chiave moderna. Theø, Plant e Fiks, che provengono da tre regioni diverse (Lombardia, Puglia e Veneto), si sono uniti grazie alla stessa passione per la musica e a un forte legame di amicizia creatosi negli ultimi anni. Theø è un cantante ed ex chitarrista con anni di tour nel mondo alle spalle, Plant è una giovanissima promessa che ha le sue radici nel panorama trap ed emotrap e Fiks è caratterizzato da un’attitudine molto punk e liriche depresse. Sin dal primissimo singolo, “SUMMERSAD”, i tre prendono una direzione innovativa sia a livello di sound che di liriche, portando avanti tematiche legate alla depressione e a problemi di relazioni.