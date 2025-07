Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale sul Garda: domani sera torna “Più Luce!”, tappa speciale del festival “Tener-a-mente” del Vittoriale, che per l’edizione 2025 propone un intenso omaggio al viaggio, interiore ed esteriore, ispirato dalle parole di grandi autori. “Vivere due volte – Viaggi di-versi”, curato artisticamente da Paola Veneto, vedrà sul palco gli attori Pavel Zelinskiy e Francesca Zaira Tripaldi, accompagnati dalle sonorità del World Music Ensemble di Simone Campa, in uno spettacolo che fonde letteratura e musica in un’esperienza unica. Evento gratuito con prenotazione al seguente link.