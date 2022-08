Tragedia attorno al mezzogiorno di sabato nelle motagne della Val Camonica dove ha perso la vita una donna di 30 anni. L’escursionista, residente a Montichiari, stava facendo una camminata sul sentiero numero 1 e nei pressi della Valle Ignaga avrebbe perso l’equilibrio cadendo in un burrone.

Fin da subito ampio il dispiegamento di forze con in campo il Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia. Richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso decollato dalla vicina Sondrio ma purtroppo per la giovane donna non c’era più nulla da fare.

Il suo corpo senza vita è stato recupero con il verricello a bordo dell’elicottero. Illeso il suo compagno di escursione che è stato portato a valle.

Foto d’archivio.