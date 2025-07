Non erano mancate le polemiche, anzi, perché nei giorni in cui Regione Lombardia emanava l’ordinanza che fermava il lavoro nei cantieri nel caso di allerta caldo, le opere pubbliche della Loggia procedevano. L’attacco era arrivato in particolare dalla Lega che tacciava la sinistra di pontificare sui diritti dei lavoratori per poi farli lavorare sotto il sole.

Nel mirino del Carroccio, in particolare, erano finiti i cantieri attivi a Sanpolino e in via Milano, ancora operativi nelle ore centrali della giornata nonostante l’ordinanza. Successivamente Ance Brescia e l’amministrazione comunale hanno trovato in tempo record un’intesa per consentire maggiore flessibilità operativa nel rispetto della sicurezza.

L’accordo prevede una deroga ai limiti comunali sugli orari di inizio attività, permettendo alle imprese di avviare i lavori anche all’alba, su richiesta motivata, così da proteggere i lavoratori evitando le ore più calde.

“Non si tratta di lavorare di più, ma di lavorare meglio”- ha spiegato il presidente di Ance Brescia, Massimo Angelo Deldossi – Anticipare l’attività nei cantieri significa ridurre l’esposizione al caldo e rispettare gli impegni con enti pubblici e privati”.

La sindaca Laura Castelletti ha parlato di una soluzione “equilibrata e responsabile”, frutto di una collaborazione efficace tra istituzioni e imprese.