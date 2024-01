Cappato consegna le 8mila firme lombarde per il fine vita

Questa mattina Marco Cappato dell’associazione Luca Coscioni ha consegnato al Pirellone le 8.181 firme raccolte in Lombardia per portare nell’aula del Consiglio regionale la proposta di legge sul fine vita. Nel Bresciano le firme raccolte sono state circa 2mila, a Milano 3mila, mentre a Bergamo e Monza un migliaio per provincia.

“Il Consiglio regionale della Lombardia preferirà discutere questa proposta o fare fina di nulla e tirare uno schiaffo in faccia a 8.181 persone? – ha detto Cappato all’esterno del grattacielo Pirelli – E in realtà tirandolo a sé stessi, perché un’istituzione che non sappia assumersi la responsabilità delle proprie scelte è un’istituzione che perde credibilità e prestigio”.

La proposta di legge sul fine vita ha fatto parlare di sé in questi ultimi giorni per quanto accaduto nel vicino Veneto, dove è stata bocciata per un solo voto nonostante l’appoggio del presidente Zaia.