Al via più longeva gara invernale di regolarità classica, la Winter Marathon. Come da tradizione, anche per l’edizione numero 36 ha come epicentro Madonna di Campiglio.

Un’imperdibile avventura di oltre 520 chilometri attraverso le strade più belle del Trentino Alto Adige e sui passi dolomitici più affascinanti in cui gli equipaggi affronteranno 65 prove cronometrate e 9 prove di media per un totale di 16 ore di guida con il valico di 15 passi. L’arrivo sarà sabato con le premiazioni prima di un ultimo saluto domenica mattina.

Altri numeri dell’affascinante corsa: 120 equipaggi al via da 10 diverse nazioni, 18 marchi automobilistici, 15 vetture anteguerra in gara, 13 top driver e 4 vincitori di edizioni precedenti. Insomma, non mancano certo gli ingredienti per dare spettacolo.

Da un lato le vecchie affascinanti signore, dall’altro la bellezza di luighi come il Tonale, il Sella, il Gardena o il Pordoi. Sabato poi, tornerà anche lo spettacolo delle prove sui laghi ghiacciati di Campiglio.