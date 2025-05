Il Cagliari Calcio ha scelto l’Alta Val Camonica per prepararsi alla stagione 2025/26: sarà infatti Ponte di Legno a ospitare il ritiro estivo della squadra rossoblù, che si allenerà sul campo comunale di Temù da domenica 13 a martedì 22 luglio.

Dopo i test iniziali in Sardegna, il club raggiungerà la Lombardia per svolgere la prima fase di preparazione in montagna. Una scelta che unisce qualità delle strutture, clima ideale e bellezze naturali.

“Ponte di Legno rappresenta la cornice ideale per iniziare al meglio la nuova stagione – ha commentato Stefano Melis, Direttore generale del Cagliari Calcio – In Val Camonica ci sono i presupposti perfetti per lavorare con intensità e concentrazione”.

Grande soddisfazione anche da parte degli organizzatori locali. “Ospitare una squadra di Serie A è un’occasione per promuovere il nostro territorio con un’offerta sempre più ricca, tra natura, sport e accoglienza”, ha spiegato Roberto Menici, vicepresidente del Consorzio Pontedilegno-Tonale.

Il ritiro sarà anche un’opportunità per i tanti tifosi rossoblù residenti nel nord Italia ed Europa di incontrare da vicino la squadra. Allenamenti, eventi e momenti di incontro renderanno l’estate camuna ancora più viva.