Il cibo a quattro ruote ritorna a Brescia con “Streeat Food Truck Festival”, l’evento in cui i carretti dello street food proporranno le loro svariate pietanze ai visitatori, venendo in contro anche alle necessità di vegetariani, vegani e intolleranti a glutine o lattosio. Alla luce delle tante richieste, l’organizzazione offrirà (oltre alla birra senza glutine) anche quella analcolica. In questo modo si potrà bere e poi anche guidare.

Si conferma anche quest’anno la collaborazione con “Brescia nel piatto” per la promozione enogastronomica e la valorizzazione delle eccellenze del territorio, attraverso esperienze autentiche e gratuite. Il tutto si terrà in piazza Tebaldo Brusato da venerdì 4 a domenica 6 aprile, ingresso gratuito.

Menù e food truck presenti

Parteciperanno alla tappa molti food truck tra cui Scottadito, Porcobrado, Trentintrac, Dalila’s Street Bakery, Marchese Cannoli, Awakte Cucina Messicana, BBQ Chianina Station, Original Greek Eat, Apolpinfaccia, El Gnocco Loco, Daje Street Pub, Barbecue Birritrovo, Pan Pan, Migliori Olive Ascolane, La Sicilia, Pucceria Pontina, Fritt And Furios, La Reina Pepiada, Mr Potato Belgian Fries, Black Angus Food Truck e Tati e Patate Dai biga.

Nel menù saranno presenti, arrosticini di pecora, olive ascolane, pesce fritto, panini con spalla di maiale allevato allo stato brado, roësti di patate di montagna con speck, carne salada e formaggio di malga, bocconcini di patate con speck e formaggio, scrigno dell’Alpe con maiale sfilacciato e cipolle caramellate, crêpes, pancake, waffel, smoothies, cupcake, bubble tea, maxi ciambelle, cannoli siciliani riempiti al momento, burritos, tacos e nachos messicani, hamburger di chianina, pita gyros, dolmades e tzatziki, panini di mare e fritti di pesce, gnocco fritto artigianale con salumi e formaggio, hamburger e hot dog con le ricette romanesche, brisket, pulled pork, pastrami, nachos artigianali, fritto misto ascolano con olive classiche, al tartufo, vegane, cremini, mozzarelline e carciofini, arancini, cassatine e dolci siciliani, pucce artigianali laziali, pizza fritta napoletana, arepas venezuelane, yucca fritta, empanadas, patatine fritte dolci e salate, hamburger di Black Angus, patate ripiene e tanto altro ancora.

Il programma

Venerdì 4 aprile si inaugura il festival con “Ricette e Storia”, un ciclo di incontri che coinvolgerà esperti del settore e food truck locali, per esplorare la storia e l’evoluzione delle ricette tradizionali bresciane.

dalle 18.30 alle 19.10: attività culturale “Ricette e Storia”. Partecipano Federico Trotta (direttore artistico STREEAT e perito agroalimentare) e il Food Truck Scottadito

dalle 19.15 alle 20: attività culturale “Ricette e Storia”. Partecipano Federico Trotta e il Food Truck Trentintrac

dalle 21.30 alle 22: attività culturale “Ricette e Storia”. Partecipano Federico Trotta e il Food Truck Pan Pan.

Sabato 5 aprile il programma si arricchisce con un focus sulle eccellenze del territorio: alle 16.30 si terrà un incontro con Slow Food TerreAcque Bresciane sulla merenda buona pulita e giusta, grazie al supporto del produttore di miele Andrea Romano de La via dell’ape e al panificatore Andrea Zani di Qbio Artigiani del gusto.

dalle 15 alle 16: attività culturale “Il gioco sensoriale”, allenare i cinque sensi

dalle 16.30 alle 17.30: la merenda Buona pulita e giusta, con Slow Food TerreAcque Bresciane, la Via dell’Ape e Qbio gli artigiani del gusto (evento con degustazione gratuita)

dalle 17.30 alle 18.30: Brescia capitale casearia. Approfondimento sulla robiola bresciana a cura di Bruno Bossini di Zona Alpi e ONAF Brescia (evento con degustazione gratuita)

dalle 18.30 alle 19.30: Masterclass sul Botticino Doc con Claudio Franzoni dell’Azienda Vinicola Franzoni (evento con degustazione gratuita).

Domenica 6 Aprile appuntamento alle 11 con Brescia nel piatto, per un approfondimento sul progetto East Lombardy e focus sulle specialità bresciane riconosciute a livello comunale, ovvero insignite del riconoscimento De.Co.