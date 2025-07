Aumenta ancora l’età media delle auto in circolazione in Lombardia e anche Brescia non fa eccezione. Secondo un’analisi di Facile.it, aggiornata a maggio 2025, nel Bresciano le vetture hanno in media 12 anni e 4 mesi, uno dei dati più alti della regione.

Peggio fanno solo Cremona (12 anni e 7 mesi), Mantova (12 anni e 8 mesi) e Sondrio, fanalino di coda con 13 anni e 5 mesi. A livello regionale, l’età media è di 11 anni e 7 mesi, comunque più “giovane” della media nazionale, pari a 12 anni e 2 mesi.

Il progressivo invecchiamento del parco auto (+5,1% in un anno in Lombardia) è confermato anche da un altro dato: quasi il 48% degli automobilisti lombardi ha scelto l’assistenza stradale come garanzia aggiuntiva alla propria polizza RC auto, in crescita rispetto al 42% del settembre precedente.

I dati lombardi

Diesel Euro 5: 9.500 veicoli a rischio a Brescia

Preoccupano anche i numeri relativi ai veicoli diesel Euro 5, destinati a essere progressivamente esclusi dalla circolazione nei comuni con più di 30.000 abitanti. A Brescia sono oltre 9.500 le auto potenzialmente interessate dal blocco. Solo Milano ne ha di più con più di 26.200 vetture.

Alle spalle di Brescia, si trovano Bergamo (5.200 veicoli), Monza (oltre 4.500) e Cremona (quasi 4.100). In fondo alla classifica Sondrio, con circa 1.100 mezzi.

L’età incide anche sull’assicurazione

L’anzianità dell’auto non ha solo un impatto sulla sostenibilità ambientale, ma anche sui costi dell’assicurazione. Secondo le simulazioni, il premio medio RC auto in Lombardia per un’auto di 10 anni è di circa 359 euro. La cifra sale a 368 euro per un’auto di 12 anni e raggiunge i 421 euro per una vettura di 14 anni, con un aumento del 17% in quattro anni.