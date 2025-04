Pechino raggiungerà un’applicazione del 5G su larga scala e un’integrazione completa del 5G in tutti i settori entro la fine del 2027, posizionandosi come punto di riferimento nazionale per l’adozione del 5G, secondo un piano d’azione triennale presentato dalle autorità municipali.

Il piano, pubblicato congiuntamente dall’Ufficio municipale di Pechino per l’economia e la tecnologia dell’informazione e dall’Amministrazione delle comunicazioni di Pechino, stabilisce obiettivi che includono il 100% di penetrazione del 5G tra gli utenti privati, oltre il 75% del traffico totale trasportato dalle reti 5G, e il 45% di adozione da parte delle imprese industriali di dimensioni superiori a quelle desigante entro il 2027.

L’aggiornamento delle infrastrutture prevede l’installazione di 70 stazioni 5G e 5G-Advanced (5G-A) ogni 10.000 residenti, con oltre 35.000 stazioni 5G-A nuove o aggiornate per garantire una copertura 5G continua all’interno della Quinta circonvallazione e un servizio 5G-A nelle aree chiave, secondo l’ufficio.

La città promuoverà un ecosistema e amplierà i nuovi scenari per i robot intelligenti, i terminal mobili e le apparecchiature basate su cloud alimentati dal 5G, coltivando al contempo le innovazioni integrate nel 5G, tra cui le architetture di realtà estesa, la tecnologia 3D senza occhiali, i dispositivi indossabili intelligenti e le soluzioni domestiche.

L’applicazione su larga scala del 5G dovrebbe potenziare Pechino nei settori dell’internet industriale, della robotica umanoide, delle reti elettriche intelligenti e dei sistemi a bassa quota, dell’assistenza sanitaria e dell’istruzione digitale. Migliorerà inoltre le capacità di guida autonoma e sosterrà la costruzione di 400 “ospedali intelligenti 5G”. (Xin)

