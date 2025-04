I fiori di primavera tornano nelle case degli italiani con una giornata dedicata a scoprire quali sono le varietà di stagione, per abbellire e colorare giardini, stanze e balconi con composizioni e vasi in vista della Pasqua.

L’iniziativa è della Consulta Florovivaismo della Coldiretti e di Campagna Amica con appuntamenti dedicati nella giornata di domani sabato 12 aprile, dalle ore 10, nei mercati contadini lungo lo Stivale. In Lombardia doppio appuntamento nei farmers’ market coperti di Milano, in via Friuli 10/a, e di Brescia in piazzetta Cremona 14.

Per l’occasione, al mercato agricolo coperto a Brescia, domani, sabato 12 aprile, dalle 10 sarà presente l’esperto florovivaista di Coldiretti Lorenzo Bazzana e i florovivaisti Adriano Coccoli di Torbole Casaglia e Fausto Giacomini di Prevalle che spiegheranno come scegliere i fiori italiani in base alla stagionalità e alla provenienza per creare ricordi unici.

“Comprare e regalare fiori di stagione e del territorio aiuta – ricorda Coldiretti – a ridurre l’impatto ambientale, sostenere la biodiversità e le aziende florovivaistiche italiane”.