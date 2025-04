Domani e domenica, dalle 9 alle 20 in piazza Tebaldo Brusato, andrà in scena l’imperdibile appuntamento con la Fiera del Disco di Brescia: sarà l’occasione, anche stavolta, per una grande esposizione di dischi originali in vinile, cd e dvd. Non solo: foto, poster, riviste, cartoline, figurine, libri, memorabilia, pezzi di modernariato e tutto quanto ruota attorno al colorato mondo del collezionismo e della musica. In un mercato finalmente in ripresa, sempre più appassionati preferiscono il vinile al cd: saranno più di 40 gli espositori presenti.

Tutti i generi di musica saranno ampiamente rappresentati e numerosi saranno gli stand specializzati in generi quali il pop, il rock, il progressive, il beat, il garage, l’heavy metal, il punk, la new wave, il jazz, il folk, il blues, il funky e la disco degli anni ’70-’80

L’angolo dei Fan Club sarà come sempre dedicato ai gruppi storici per eccellenza, i Beatles e i Rolling Stones, e sarà curato con vetrine di rarità e memorabilia dai “Beatlesiani Associati” di Rolando Giambelli, con una rassegna di Vinile Rarità e Memorabilia dei Beatles, e da “ Rolling Caster Guitar Collection “di Gianfermo Cadei e Nicola Bignami con materiale dei Rolling Stones e anche in questa edizione con una mostra di chitarre delle marche usate dai più grandi chitarristi del rock.

Domenica dalle 15 alle 18 la Fiera del Disco ospiterà Vinyl Sound Radio, con un DJ set ’70/’80/’90 disco, dance, soul e pop. Tutto rigorosamente in vinile.

Info Tel/Whatsapp 338 2001012