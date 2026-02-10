Ci sarà anche l’ex Capo della Polizia ed Ex Prefetto, Franco Gabrielli nella terza tappa del tour regionale Città Sicure organizzato dal PD Lombardia.

DUE I PANEL IN PROGRAMMA

L’apertura della giornata è affidata ai saluti dei segretari cittadino, provinciale e regionale del Pd e all’intervento del Prof. Carlo Alberto Romano, criminologo e docente dell’Università degli Studi di Brescia.

Il primo panel è dedicato a “sicurezza, funzioni e aspettative delle città”. Interverranno la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza e Luca Iubiuni, Comandante della Polizia Locale di Cremona.

FRANCO GABRIELLI NEL SECONDO PANEL

Nel secondo panel, dedicato a “prevenzione e contrasto alla criminalità urbana: quali strumenti” interverranno l’ex Comandante della Polizia, Franco Gabrielli e l’assessore alla sicurezza del Comune di Brescia, Valter Muchetti. Le conclusioni sono affidate ad Emilio Del Bono, vice presidente del Consiglio Regionale della Lombardia.