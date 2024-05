Sarà il più grande progetto di formazione mai realizzato in Italia dedicato all’intera filiera della termoidraulica e partirà proprio da Brescia. Si chiama “Clerici Lab” ed è nato da un’idea di Clerici – punto di riferimento del mercato italiano nella distribuzione di prodotti idrotermosanitari e arredobagno – con l’obiettivo di trasferire il proprio patrimonio di conoscenze alle prossime generazioni di professionisti del settore.

Clerici Lab si propone come nuovo punto di riferimento nell’apprendimento delle competenze per tutto il comparto. Strutturato come un “polo diffuso” in diverse regioni, nel corso del tempo si svilupperà in varie attività distribuite sul territorio nazionale e modellate in base alle specifiche esigenze delle singole aree geografiche d’Italia, attraverso percorsi con partner d’eccellenza rivolti non solo a studenti, ma anche a lavoratori in età adulta che desiderino specializzarsi in alcuni dei mestieri più richiesti nell’attuale mercato del lavoro. Un vero e proprio incubatore di formazione e contenuti, volto a influenzare positivamente l’intero settore in Italia formandone i protagonisti del futuro a ogni livello della filiera.

Fra le prime iniziative di Clerici Lab vi è un partenariato con la fondazione CNOS-FAP Regione Lombardia, uno degli enti di formazione più accreditati a livello regionale. La collaborazione segna un ulteriore passo avanti nella professionalizzazione delle figure che saranno al centro della termoidraulica di domani, grazie alla creazione di un IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) nella sede dell’Istituto Salesiani Don Bosco di Brescia, un percorso professionale post diploma, dedicato alla logistica e termoidraulica e pensato per formare figure di alto livello che si occupino a 360° della gestione tecnica commerciale del comparto termoidraulico.

Il percorso, rivolto ai diplomati, uomini e donne fino ai 25 anni residenti in Lombardia, partirà a settembre 2024 nella formula di apprendistato di primo livello (art.43) che prevede l’assunzione dei corsisti e un’attività formativa alternata tra mansione lavoro e formazione d’aula.

Le attività didattiche si svolgeranno nella sede CNOS-FAP di via S. Giovanni Bosco e nella nuova sede di Clerici Lab in Via Fura a Brescia, dove verrà realizzato anche un laboratorio. Il percorso IFTS è totalmente finanziato dalla Regione Lombardia.

Di diversa natura la collaborazione con CNOS-FAP di Sesto San Giovanni, che prevede per l’anno scolastico 2024/2025 un percorso di inserimento di apprendisti e tirocinanti presso le sedi di Clerici, riservato ai ragazzi che frequentano il CFP con indirizzo termoidraulico.

Dalla Lombardia al resto d’Italia, la collaborazione con CNOS-FAP si estende anche all’Umbria, con un programma di formazione duale dedicato agli iscritti al corso di termoidraulica a Perugia, e alla Liguria, con un progetto formativo specifico per l’Istituto di Sampierdarena. In entrambe le regioni sono previsti laboratori realizzati su misura per le esigenze didattiche degli studenti.

Nell’ambito del progetto Clerici Lab saranno organizzati anche webinar, corsi, workshop ed approfondimenti sui temi rilevanti per il settore.