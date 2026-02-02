Bormio si prepara a diventare vetrina dell’eccellenza agroalimentare lombarda in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Dal 4 al 22 febbraio, ogni giorno dalle 11 alle 20, piazza V Alpini ospiterà il Villaggio Coldiretti Valtellina, un grande spazio dedicato alla biodiversità, alla sostenibilità e al valore dell’agricoltura di montagna, motore economico e presidio del territorio.

VILLAGGIO COLDIRETTI VALTELLINA, FITTO PROGRAMMA DI EVENTI

Per diciannove giorni consecutivi la località valtellinese sarà teatro di un fitto programma di appuntamenti tra aziende agricole, degustazioni, incontri e attività didattiche. Il villaggio si propone come punto d’incontro tra tradizione e innovazione, con un’area tavola per show cooking affidati a chef stellati e cuochi del territorio, uno spazio eventi per talk e presentazioni editoriali e una zona pensata per bambini e famiglie, con laboratori educativi dedicati al mondo rurale.

IL MERCATO A “CHILOMETRO ZERO”

Cuore dell’iniziativa sarà il mercato a chilometro zero di Campagna Amica, dove i visitatori potranno acquistare direttamente dai produttori della provincia di Sondrio formaggi, salumi, vini, mele, piccoli frutti, miele e specialità dell’alveare. Accanto ai prodotti tipici non mancheranno curiosità e artigianato locale, come le uova biologiche provenienti dai boschi di castagno o le sculture in legno, insieme ad alcune delle più note eccellenze agroalimentari lombarde e italiane.

Ampio spazio anche alla ristorazione, con un percorso gastronomico che celebra i piatti simbolo della cucina valtellinese: dagli sciatt ai pizzoccheri, dalle crespelle di malga con Casera DOP e bresaola IGP al galletto alle erbe, fino al brasato al Valtellina Superiore DOCG e alla polenta rustica al paiolo. In chiusura, dolci della tradizione come strudel di mele, bisciola e crostata di grano saraceno ai mirtilli.

SHOW COOCKING E CHEF STELLATI

Il villaggio sarà inoltre palcoscenico di un inedito dialogo ai fornelli tra chef stellati e cuochi contadini, un confronto diretto sui prodotti del Made in Italy agroalimentare con degustazioni guidate e interventi dei produttori. Tra le novità, anche il “passaporto a cinque cerchi” per scoprire l’Italia rurale con Campagna Amica e conoscere le opportunità di ospitalità offerte dagli agriturismi Terranostra nelle aree olimpiche, all’insegna del turismo lento e sostenibile.

Momento centrale del calendario sarà il convegno “Sport e cibo sano: il futuro si allena oggi”, in programma domenica 8 febbraio alle 10.30, dedicato al rapporto tra attività sportiva e alimentazione equilibrata. Attesi rappresentanti delle istituzioni, del mondo agricolo, della ristorazione e della nutrizione, con un videomessaggio del ministro dell’Agricoltura.

L’iniziativa nasce con il coinvolgimento della Provincia di Sondrio, della Camera di Commercio, del Comune di Bormio, dei Consorzi di Tutela e di numerosi enti del territorio, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni locali e rafforzare il legame tra agricoltura, turismo e identità culturale in vista dell’appuntamento olimpico.