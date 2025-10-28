“Siamo pronti a confrontarci e a collaborare per valorizzare al meglio il turismo rurale e l’ospitalità contadina, che stanno assumendo un peso sempre più importante nell’economia dell’accoglienza”. Sono queste le parole di Laura Facchetti, presidente di Coldiretti Brescia, a seguito della prima Giunta di Debora Massari, neo assessora regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda.

In Lombardia – spiega la Coldiretti regionale – in dieci anni sono raddoppiati gli arrivi negli agriturismi attivi in regione che oggi sono oltre 1.700, una rete in grado di garantire più di 15mila posti letto e oltre 37mila coperti con un’offerta che negli anni ha saputo integrare nuove opportunità e servizi legati alle peculiarità dei territori e al turismo esperienziale: dalle attività per gli amanti della natura e degli sportivi, come trekking o passeggiate a cavallo, alla visita di percorsi storici, culturali e naturalistici.

Il 2026, inoltre sarà un anno ricco di eventi, che contribuiranno alla crescita di turismo regionale. “I prossimi giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, rappresentano un’occasione unica per far conoscere ancora di più il nostro agroalimentare, il territorio e le esperienze offerte dal turismo rurale – ha aggiunto il presidente di Coldiretti Lombardia Gianfranco Comincioli – E anche su questo siamo pronti a lavorare insieme da subito”.