Al 30 settembre i punti di ricarica di auto elettriche a uso pubblico installati in Italia sono 60.339, in aumento di 13.111 unità nei 12 mesi e di 9.661 unità dall’inizio dell’anno (+3.347 nell’ultimo trimestre). Brescia è quinta fra le provincie italiane per il maggior numero di colonnine a uso pubblico. Lo rivela Motus-E attraverso i dati pubblicati dalla Green Economy Agency.

In provincia di Brescia i punti di ricarica sono 1.764 che significa 518 in più nei 12 mesi precedenti. Fanno meglio, nell’ordine, le province di Roma, Milano, Napoli e Torino.

Se invece guardiamo alle regioni è nuovamente la Lombardia a primeggiare con 11.687 punti di ricarica (+3.593 negli ultimi 12 mesi), seguita da Lazio, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.

A livello nazionale cala del 17,8% il tasso dei punti di ricarica in attesa di connessione. Le colonnine disponibili sulla rete autostradale sono attualmente 1.057 (dalle 851 del settembre 2023 e le 310 del settembre 2022), di cui l’86% è di tipo veloce in corrente continua e il 64% supera i 150 kW di potenza. Il 42% delle aree di servizio autostradali è dotato già di infrastrutture per la ricarica.